O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa para o agravamento do estado do tempo em Portugal continental devido a depressões atlânticas centradas a oeste/noroeste da Península Ibérica, e pelos sistemas frontais a elas associados.

As previsões apontam para chuva, vento forte, agitação marítima e queda de neve até domingo.

Segundo o IPMA, estarão sob aviso amarelo, devido à precipitação, todos os distritos do continente, exceto Santarém, Portalegre e Évora.

Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso laranja entre as 3h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado devido à queda de neve.

De acordo com o IPMA, as acumulações de neve no solo poderão, em determinados momentos, superar os 20 cm a cotas superiores a 1.000 metros de altitude, sendo que nos pontos mais altos da Serra da Estrela poderá acumular cerca de 1 metro de neve no final do período.

Toda a costa de Portugal continental estará sob aviso amarelo por agitação marítima a partir das 9h00 desta quinta-feira e até às 18h00 nos distritos de Lisboa, Beja, Setúbal e Faro. Nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra, Porto e Leiria o aviso prolonga-se até às 21h00. Todos estes distritos passam depois a aviso laranja que termina às 12h00 de sexta-feira de Lisboa a Faro e às 15h00 de Viana do Castelo a Leiria.

O IPMA aponta para ondas de oeste/noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê céu em geral muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes, em especial no litoral oeste até ao meio da manhã, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada.

As previsões apontam ainda para queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 800/1000 metros de altitude nas regiões Norte e Centro e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra de S. Mamede no fim do dia.

O vento deverá soprar fraco a moderado de sul/sudoeste, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) no litoral e nas terras altas, com rajadas até 70 km/h e 80 km/h, respetivamente, podendo soprar com rajadas até 80 km/h no litoral Norte no final do dia.

O IPMA prevê ainda subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima.