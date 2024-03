Helicóptero do INEM já pode operar no heliporto de Bragança

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste informou esta quarta-feira que já obteve autorização por parte da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a operação de aeronaves de maior carga no Heliporto Hospitalar de Bragança, o que permite a operacionalidade do atual helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em comunicado, a ULS do Nordeste explica que no sentido de assegurar as condições necessárias tendo em vista a prestação de cuidados de saúde com celeridade e em segurança, “encetou os procedimentos necessários relativos à avaliação desta infraestrutura, atendendo às normas e práticas recomendadas neste âmbito, para permitir, no mais curto espaço de tempo, a operacionalidade do atual meio aéreo de emergência pré-hospitalar”.

“Trata-se de mais um importante investimento da ULS do Nordeste ao nível da melhoria dos serviços disponibilizados à população, neste caso através do aumento da capacidade de carga nesta infraestrutura aeroportuária, contígua ao Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Bragança, com impacto ao nível da resposta a situações emergentes”, acrescenta o documento.

A ULS do Nordeste reafirma ainda o seu empenho “na melhoria contínua dos seus serviços e infraestruturas, desenvolvendo todos os esforços no sentido de assegurar as condições necessárias para a operacionalidade da nova aeronave de transporte aéreo de emergência nas infraestruturas aeroportuárias contíguas aos Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica do distrito de Bragança”.