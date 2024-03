Chuva, vento forte, agitação marítima e queda de neve para os próximos dias

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias. Há previsão de chuva, vento forte, agitação marítima e queda de neve, em especial no Centro e Norte do país.

À Renascença, Miguel Oliveira, oficial de operações da Proteção Civil, admite situações de cheias rápidas.

“É sempre um risco as quantidades de precipitação e depois também aqui nas zonas costeiras associadas à maré podem criar, de facto, inundações, cheias rápidas naquelas zonas mais vulneráveis. Portanto, há que haver sempre essa precaução porque pode vir a acontecer”, avisa.

Miguel Oliveira aconselha a população a “manter presas as estruturas para que não possam sair com o vento e a garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas”.

Aconselha ainda “especial cuidado na circulação e permanência junto das áreas arborizadas, na circulação junto à orla costeira, nomeadamente naquelas zonas historicamente mais vulneráveis e a adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e nos sítios onde, porventura, caia neve assegurar que transportam e colocam as correntes nos veículos”.

Os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 9h00 e as 18h00 de quinta-feira, passando depois a laranja entre as 18h00 de quinta e as 6h00 de sexta-feira devido à previsão de agitação marítima.

Segundo o IPMA, os avisos são motivados pela previsão ondas de oeste/sudoeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Devido à previsão de queda de neve, os distritos de Bragança, Braga, Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Vila Real, Viseu, Castelo Branco e Guarda vão estar sob aviso amarelo na quinta e sexta-feira.

O aviso vai vigorar entre as 21h00 de quinta-feira e as 3h00 de sexta-feira no distrito de Coimbra, entre as 9h00 de quinta-feira e as 12h00 de sexta-feira na Guarda e em Castelo Branco e entre as 15 de quinta-feira e as 12h00 de sexta-feira nos distritos de Bragança, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir da tarde, e apresentando-se pouco nublado na região Sul até ao início da manhã, períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde e possibilidade de queda de neve acima de 1400/1600 metros de altitude no final do dia.

O vento deverá soprar fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante sul a partir da manhã e soprando por vezes forte no litoral a norte do Cabo Raso e nas terras altas a partir do final da tarde.

As previsões do IPMA apontam ainda para formação de geada em alguns locais, em especial do interior Norte e Centro, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro, pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.