Urgências do hospital de Évora com constrangimentos devido a elevada afluência

As urgências do hospital de Évora estão com limitações na admissão de utentes, desde as 17h00 desta terça-feira e até às 08h00 de quarta-feira, devido à elevada afluência registada nos últimos dias, revelou a unidade hospitalar.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou que, até às 08h00 de quarta-feira, a Urgência Polivalente "apenas receberá novas admissões de doentes encaminhados pelo CODU/INEM, outros médicos ou SNS 24".

A unidade hospitalar, que está integrada na Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC), justificou esta medida com a elevada afluência de utentes que tem vindo a registar naquele serviço.

A Urgência Polivalente registou, "nos últimos dias, uma procura significativamente aumentada de doentes com situações clínicas mais graves, que exigem mais cuidados, mais complexos e demorados", disse.

Uma situação verificada apesar de o serviço ter "todas as escalas [de médicos e enfermeiros] preenchidas com as especialidades habituais".

"As equipas que estão de serviço estão a prestar os devidos cuidados aos doentes", frisou a unidade hospitalar.

Perante os atuais constrangimentos, o HESE apelou à população para "recorrer, primeiramente, ao seu médico de família ou à linha de apoio SNS 24 antes de se dirigir ao hospital, para que seja orientado de acordo com o grau de gravidade da sua situação".