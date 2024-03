Sociedade Portuguesa de Matemática atribui "Prémio Álvaro Batista Gonçalves"

A Sociedade Portuguesa de Matemática e a Associação Álvaro Gonçalves atribuem, esta terça-feira, o "Prémio Álvaro Batista Gonçalves", que pretende distinguir professores pelo seu contributo para o ensino da disciplina e agradecer o trabalho dos docentes.

Criado em 2022 e destinado aos professores de Matemática dos ensinos básico e secundário, com um valor de cinco mil euros, o prémio distingue anualmente um professor ou professora de matemática que exerça a sua profissão no território nacional que se tenha distinguido por uma contribuição significativa para o desenvolvimento do ensino da disciplina nos ensinos básico ou secundário.

"O objetivo é reconhecer a visão, a dedicação e os resultados de um professor", explicou o então presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), João Araújo, ao anunciar o galardão em 2022.

Na sua primeira edição, no ano passado, o prémio foi atribuído ao docente Fernando Pena, do Colégio Planalto.