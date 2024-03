Incêndio em empreendimento turístico em Grândola em fase de rescaldo

O incêndio que afetou quatro habitações em construção num empreendimento turístico em Muda, no concelho de Grândola, Setúbal, está em fase de rescaldo desde as 7h08, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional Alentejo Litoral.

As estruturas em construção estão situadas num empreendimento turístico em Muda, numa zona de pinhal, entre Grândola e o Carvalhal, no distrito de Setúbal.

Anteriormente, a mesma fonte da proteção civil tinha dito que três habitações ficaram destruídas e que outra sofreu danos, não havendo feridos a registar.

O alerta para o incêndio foi dado às 4h14.

Às 7h28, mantinham-se no local 12 operacionais, entre Bombeiros de Grândola e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de seis veículos.

[notícia atualizada às 8h00 de 5 de março de 2024]