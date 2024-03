Governo repudia decisão da junta lisboeta de Arroios quanto à emissão de atestados de residência

A autarquia considerou que, para emissão de um atestado de residência, em relação a cidadãos extracomunitários, "o legislador define como "residente legal" o cidadão estrangeiro habilitado com título de residência em Portugal, de validade igual ou superior a um ano".

Em resposta escrita à Lusa, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Madalena Natividade, salientou que a autarquia está obrigada ao "estrito cumprimento" da lei no âmbito das suas atribuições e competências legais, o que inclui estar "impedida de emitir documentos que contenham declarações e outras decisões que não estejam em conformidade com a lei aplicável".

Sobre as medidas adotadas pelo Governo relativamente às regras neste âmbito, o gabinete da ministra Ana Catarina Mendes referiu que a solução encontrada para instrução de pedidos de autorização de residência junto da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) "foi deixar de ser necessário o atestado da junta de freguesia, medida em vigor desde janeiro".

"Compete às autarquias, nomeadamente às câmaras municipais, fiscalizar o número de pessoas que vivem nas habitações e as condições em que vivem, mas não devem extrapolar essas competências, nomeadamente exigindo títulos de residência para a obtenção do atestado de residência", indicou o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, em resposta escrita à agência Lusa.

"Logo, ao cidadão estrangeiro extracomunitário, autorizado a residir em território português, é emitido um título de residência, pelo que, quando este solicita a emissão de um atestado de residência, terá de ser titular do "título de residência" legalmente considerado", lê-se na resposta.

Por isso, é ainda referido, antes de passar um atestado de residência, a autarquia "tem o dever" de "solicitar que o requerente faça prova de ser, de facto e de direito, titular de título de residência válido", sob pena de não poder deferir o pedido.

A autarquia salientou também que tem sido este "o entendimento sufragado, entre outras entidades administrativas, pela Direção-Geral das Autarquias Locais e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Norte.

Onze associações e coletividades de apoio a migrantes, inclusive a Casa do Brasil, Grupo Teatro do Oprimido, Consciência Negra, Associação de Afrodescendentes, HuBB - Humans Before Borders, Kilombo - Plataforma de Intervenção Anti-racista, Olho Vivo, Renovar a Mouraria, Solidariedade Imigrante, SOS Racismo e Vida Justa, repudiaram a decisão da Junta de Freguesia de Arroios.

As associações e coletividades consideraram que a decisão "agudiza a criminalização da imigração" e dificulta "o processo de regularização dos migrantes, o usufruto dos seus direitos e o cumprimento das suas obrigações legais", já que o atestado é "exigido para coisas tão essenciais como a obtenção de uma autorização de residência, a inscrição no Serviço Nacional de Saúde, na escola ou até nas Finanças".

Também os eleitos pela CDU (coligação PCP/PEV) e pelo Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia de Freguesia de Arroios manifestaram preocupação com a alteração no processo de emissão de atestados de residência.

Arroios é uma freguesia onde vivem cidadãos oriundos de vários países, concentrando largas dezenas de nacionalidades diferentes, muitos dos quais em situações precárias.