Chuva, frio e neve. Tempo vai "apertar"

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde e apresentando-se em geral pouco nublado na região Sul.

As previsões apontam também para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, que a ocorrer serão de neve acima de 1000/1200 metros de altitude, e até início da tarde.

O IPMA avisa, ainda, para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior Norte e Centro, formação de gelo em alguns locais do interior Norte e Centro e descida da temperatura mínima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 19ºC em Faro e os 9ºC na Guarda. Já as mínimas variam entre os 8ºC em Faro e em Setúbal e os 0ºC na Guarda.

A partir de quinta-feira-feira, dia 7, ocorre uma mudança do estado do tempo em Portugal continental, prevendo-se períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes no litoral das regiões Norte e Centro, queda de neve na Serra da Estrela e possibilidade de ocorrência de trovoada.

Na sexta-feira deve manter-se a chuva, que poderá ser forte nas regiões Norte e Centro e queda de neve nas regiões Norte e Centro acima de 800/1000 metros de altitude.