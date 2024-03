É preciso que o combate à droga regresse às agendas. "Tem de haver mais investimento público"

A voz calma e trémula é própria de quem acabou de acalmar o vício. Injetou uma das doses diárias na sala de consumo vigiado na Quinta do Loureiro. Só com a ajuda de uma das enfermeiras de serviço conseguiu encontrar uma veia.

"Experimentei haxixe com 10 anos. Drogas duras com 14. Curei-me com sucesso, após várias tentativas, aos 30 anos", explica Diogo [nome fictício], já com 51 anos de idade.

"Num dos programas, o das unidades móveis da metadona, são 1.300 por dia e 30% daquela população é imigrante. São pessoas que já consumiam opioides, mas de forma diferente, a partir das plantas, por exemplo, com doses muito mais baixas do que é com a heroína. Aqui começam com heroína, com consumos mais gravosos e mais complicados."

"Vem muita gente estrangeira para Portugal", diz Francisco. "Não arranjam estabilidade para esta gente. Não têm trabalho e a maioria nem sequer tem identificação. Eu moro ali no Castelo, desço a rua e estou no Martim Moniz. E os que lá estão vejo-os aqui, a dar nela."

Fuma e não se injeta, porque o coração não o permite. Tem a figura típica de um lobo do mar: cabelo mais branco que grisalho, em parte tapado com um gorro, e barba farta da mesma cor, numa cara queimada pelo sol.

Elsa Belo espera que não se regresse ao passado. "A situação no bairro está complicada, mas não se compara ao que era antigamente, quando cinco mil pessoas vinham aqui comprar e por aqui ficavam a consumir. Não podemos estar numa cegueira e deixar que o fenómeno cresça", sublinha a diretora da Ares do Pinhal, que pede ação e soluções concretas.

A primeira sala de consumo assistido do país abriu a 18 de maio de 2021, duas décadas depois da entrada em vigor da política de descriminalização das drogas. "Desde que abrimos esteve sempre cheio. Estamos sempre a funcionar na capacidade máxima, cerca de 300 por dia. E a capacidade das salas está sempre cheia. As pessoas que encontrou ali à entrada estão à espera de vaga para poder entrar."

Ainda nas instalações da sala de consumo assistido, uma explicação de Elsa Lucas Belo, diretora da Associação Ares do Pinhal, que gere a sala de consumo assistido na Quinta do Loureiro - a primeira resposta da sociedade civil ao problema das dependências.

Do outro lado da Avenida de Ceuta, Giovana Oliveira chega para mais um dia de aulas da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, ao lado da quinta do Cabrinha e frente à Quinta do Loureiro. Nem no Brasil, na cidade onde nasceu, via o que vê na zona do antigo Casal Ventoso.

"Eu nunca tive contacto com isso. Por exemplo, andar e ver seringas na rua. Pessoas a procurar seringas no lixo. Quando cheguei comentámos bastante que no Brasil não vimos e aqui, na Europa, vimos". Giovana referia-se a Amanda Alves, também brasileira e aluna da escola, que acha mais perigoso o vale de Alcântara do que o Brasil que conhece.

"O povo acha que no Brasil, onde eu moro, em Goiás, é perigoso. Mas la não se vê isso na rua. Para mi chocou-me, porque não é essa a minha realidade. Não se vê ninguém a pedir dinheiro para a droga. Aqui achei mais perigoso"

Tomás Picado, outro aluno, lembra o dia em que, do outro lado da Avenida, uma ambulância chegou para recolher o corpo de um toxicodependente, alegadamente vítima de uma overdose. E Verónica Rodrigues pede uma maior e musculada presença policial.

Nessa mesma manhã, e depois de uma rusga às primeiras horas do dia, a PSP juntou-se à Polícia Municipal e fechou alguns espaços de consumo de droga a céu aberto, entaipando-os. E retirou de vários locais da Quinta do Loureiro carros abandonados, onde se consumiam drogas.

Quem os ocupava ainda por lá continua.