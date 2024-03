Despesas essenciais representam 56% do rendimento médio na Europa

As despesas essenciais representam 56% do rendimento médio mensal na Europa, verificando-se um impacto maior entre as mulheres (59%). Os dados são de um estudo da Intrum, divulgado esta segunda-feira.

"O estudo da Intrum destaca que as despesas essenciais representam 56% do rendimento médio mensal na Europa, desafiando a regra tradicional de 50%-30%-20% (respetivamente para despesas essenciais, despesas discricionárias e poupanças)", indicou, em comunicado, a empresa.

As dificuldades agravam-se entre as mulheres, que dedicam, em média, 59% do seu rendimento mensal às despesas essenciais, contra os 54% no caso dos homens.

O "Pulse Report" da Intrum de janeiro revelou ainda que a maioria dos consumidores europeus tem "preocupações financeiras persistentes, contribuindo para níveis significativos de stress".

Por sua vez, perto de três quartos dos consumidores mostraram-se confiantes quanto à sua capacidade para pagar as contas mensais.

Em Portugal, 68% dos consumidores afirmaram estar confiantes quanto à sua capacidade para pagar as contas todos os meses e mais de 30% responderam que os problemas financeiros estão a ter um impacto negativo nas suas relações com familiares e amigos.

Já 27% dos portugueses consideram que poderiam mudar para um emprego melhor remunerado para aliviar as suas preocupações financeiras.

No que se refere à avaliação de resistência ao stress financeiro, Portugal teve uma classificação de 38%, abaixo da média da União Europeia (46%).

"Com apenas 38% de resistência, Portugal ocupa o penúltimo lugar no "ranking" europeu de consumidores relativamente ao impacto que os problemas financeiros têm na sua saúde mental, com a Grécia a liderar com apenas 29%", destacou.