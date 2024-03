Cerca de 60% dos portugueses em risco de obesidade. Medicamentos são demasiado caros

"Eu penso que seria uma excelente oportunidade para tratar estes doentes, até porque os cuidados primários são a primeira porta onde os doentes podem ir e se houver uma consulta de especialidade especializada para o tratamento da obesidade, as pessoas vão se sentir confortáveis para tratar a sua doença e para serem orientadas. Obviamente, nós defendemos que devem ser tratadas numa equipa multidisciplinar, não só com o médico, mas também com nutricionista, idealmente com psicóloga, fisiologista da atividade física", explica.

Obesidade é fator de risco para 200 doenças

Por seu lado, o presidente da Sociedade Portuguesa para o estudo da Obesidade, alerta que esta doença está na origem de mais de 200 patologias e que ter excesso de peso retira anos e qualidade de vida às pessoas.

"Sem conseguir tratar eficazmente obesidade, não se consegue controlar a expressão de todas as comorbidades, ou seja, as outras patologias que estão associadas à doença, porque a obesidade por si só é uma doença, mas também consiste num fator de risco para múltiplas outras patologias. À cabeça, a diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares, apneia obstrutiva do sono, o fígado gordo, a hipertensão arterial, o aumento dos níveis de gordura no sangue", exemplifica.

José Silva Nunes refere que Portugal gasta cerca de 10% do orçamento na saúde em doenças relacionadas com o excesso de peso e a tendência é que este valor tenha de aumentar. Os diabetes tipo 2 são a doença que mais exige gastos.

"Se nós conseguíssemos erradicar a obesidade de Portugal teríamos menos 79,4% de casos de diabetes tipo 2, praticamente a diabetes tipo 2, que é uma pandemia, também uma pandemia do século 21", aponta o também responsável pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital Curry Cabral.