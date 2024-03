Trabalhadores do Hospital de Cascais estão em greve

Os trabalhadores do Hospital de Cascais estão, esta sexta-feira, em greve para exigir a negociação da regulamentação coletiva de trabalho, que assegure horários de 35 horas e contratação de recursos humanos, numa paralisação convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas.

Segundo Ana Amaral, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), o objetivo da greve "é permitir que os trabalhadores do Hospital de Cascais possam ter as mesmas condições de trabalho, os mesmos direitos que os trabalhadores das outras instituições de saúde da administração pública".

Em declarações à Lusa, a dirigente sindical indicou que os trabalhadores reivindicam ainda "carreiras mais dignas", dando como exemplo a carreira de técnico auxiliar de saúde, "uma carreira especial enquadrada no Serviço Nacional de Saúde [SNS]" e que também está previsto que seja aplicado "para os trabalhadores dos hospitais PPP [parceria-público-privada]".

De acordo com o sindicato, a greve, entre as 08h00 de hoje e as 00h00 de sábado, inclui uma concentração de trabalhadores às 10h00 à porta do Hospital de Cascais, no distrito de Lisboa.