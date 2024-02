Poupança gerada por medicamentos genéricos paga novo aeroporto

O Estado e as famílias portuguesas pouparam mais de 580 milhões de euros em 2023 com a utilização de medicamentos genéricos. De acordo com a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (APOGEN), são mais 14,1% do que em 2022 e o valor mais alto desde que a contabilização começou a ser feita, há 13 anos.

Os dados são do contador online no site da APOGEN: desde janeiro a poupança já ultrapassa os 96 milhões de euros. Mas entre 2011 e 2023, os medicamentos genéricos permitiram libertar recursos no valor de 5.860 milhões de euros.

Contabilizando os últimos 20 anos, explica a presidente da APOGEN à Renascença, “a poupança foi superior a 7.000 milhões de euros e até 2030 - com a previsão de moléculas em que a patente vai cair - vamos conseguir recuperar mais de 1.8 mil milhões de euros".

"Se juntarmos tudo, a poupança será equivalente ao custo do novo aeroporto,” assegura Maria do Carmo Neves.