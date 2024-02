Três feridos por intoxicação e prédio evacuado em Póvoa de Lanhoso

Três pessoas ficaram feridas e um prédio habitacional foi evacuado, esta quarta-feira, após um alerta para uma fuga de gás em Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, adiantaram à Lusa fontes da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave referiu que três pessoas ficaram feridas no incidente, tendo sido transportadas para uma unidade hospitalar.

O alerta foi dado pelas 21h30 e os moradores do prédio foram retirados, envolvendo cerca de 27 pessoas.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Póvoa de Lanhoso explicou à Lusa, pelas 23h25, que as três vítimas são leves e foram transportadas para o hospital de Braga depois de assistidas no local.

Os restantes moradores afetados estão a ser avaliados no local pela equipa pré-hospitalar dos bombeiros e as equipas do INEM.

Está também no local uma equipa de psicólogos do INEM, referiu ainda.

As autoridades continuam no local a tentar detetar a localização da fuga e o que causou realmente este incidente, acrescentou a mesma fonte.

A Lusa contactou o Comando Territorial da GNR de Braga mas não foi possível obter mais detalhes.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Póvoa do Lanhoso, do INEM, da GNR e da Proteção Civil municipal.

Pelas 23h30, no local mantinham-se 25 operacionais, apoiados por 10 viaturas, de acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).