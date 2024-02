Teatro Cine volta a ser "património municipal" do Barreiro

A Câmara Municipal do Barreiro, no distrito de Setúbal, adquiriu, esta quinta-feira, por 810 mil euros, o Teatro Cine do Barreiro, um espaço cultural icónico da cidade com mais de 650 lugares, anunciou a autarquia.

Numa informação divulgada na sua página no Facebook, a Câmara explica que esta sala foi inaugurada em 1916, deixou de estar ao serviço da cultura em 1992, altura em que o município não exerceu a opção de compra deste equipamento, tendo passado a fazer parte do património de uma entidade religiosa.