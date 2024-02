Lucros da EDP sobem 40% em 2023 para 952 milhões

A EDP fechou 2023 com resultados líquidos de 952 milhões de euros, um crescimento homólogo de 40%, contando, entre outras coisas, com "a recuperação da produção hídrica em Portugal", anunciou a elétrica em comunicado ao mercado.

"O resultado líquido da EDP aumentou para 952 milhões de euros em 2023 suportado pela recuperação da produção hídrica em Portugal para níveis em linha com a média histórica (após a seca extrema de 2022), o aumento de resultados provenientes do Brasil, onde a EDP passou a deter 100% da sua subsidiária EDP Brasil, assim como os ganhos em transações de rotação de ativos renováveis em Espanha, Polónia e Brasil", referiu, na nota divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a empresa, o resultado líquido inclui 310 milhões de euros "de perdas não recorrentes associadas a imparidades na central a carvão de Pecém, nos projetos eólicos na Colômbia e nas centrais de ciclo combinado em Portugal".

"Neste período, a EDP reforçou o seu compromisso com a transição energética, ao alocar 96% do seu investimento total (90% em 10 mercados) a projetos de energias renováveis", destacou, bem como ao "desenvolvimento das redes de eletricidade em Portugal, Espanha e Brasil, alinhado com a taxonomia europeia".

Segundo o grupo, "as energias renováveis representaram já 87% da produção total de eletricidade da EDP, contribuindo para a forte redução de emissões de CO2 (scope 1 e 2) em 50% face a 2022".

A EDP disse ainda que "deu passos importantes na implementação da sua estratégia de saída do negócio de carvão até ao final de 2025", com venda "de 80% e opção de venda de 20% da central térmica de Pecém no Brasil, com análise da conversão para combustão de gás, hidrogénio ou biomassa", com a parceria "na central de Aboño em Espanha com decisão de investimento na conversão para gás" e pedido de "autorização de encerramento das centrais a carvão de Soto 3 e Los Barrios em Espanha".