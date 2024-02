CP: Algumas revindicações dos trabalhadores da estação Oriente estão a ser resolvidas

A CP esclareceu, esta quinta-feira, que algumas das revindicações dos trabalhadores da estação do Oriente, em Lisboa, em greve hoje e na sexta-feira por melhores condições laborais, o que levou ao encerramento das bilheteiras, foram ou estão a ser resolvidas.

Os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal que pertencem à estação do Oriente estão em greve devido ao que descrevem como o agravamento das condições de trabalho, apontando situações como falhas de energia elétrica, infiltrações e água nas bilheteiras e em equipamentos informáticos, avarias nos terminais de pagamento automático e nos intercomunicadores e maus cheiros no gabinete de apoio ao cliente.

Fonte da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) disse hoje de manhã à Lusa que a adesão ao primeiro de dois dias de greve dos 33 trabalhadores das bilheteiras, chefias e gabinete de apoio é de 100%, adiantando que as bilheteiras estão fechadas, mas a circulação de comboios não está a ser afetada.

Em comunicado, a CP esclarece que as questões relativas a falhas de energia já foram completamente resolvidas e que os intercomunicadores da Gare do Oriente serão substituídos nos dias 5 e 6 de março.

"As pequenas obras requisitadas estão em processo de execução, com previsão de conclusão até ao final de março de umas e durante o mês de abril as restantes", refere a empresa.

Quanto aos maus cheiros reportados pelos trabalhadores, a transportadora realça que são da responsabilidade do gestor da infraestrutura.

"A CP tem mantido um diálogo constante e ativo com o gestor, procurando enfaticamente uma resolução efetiva para este problema. Compreendemos e apoiamos as reivindicações dos nossos trabalhadores neste aspeto e estamos comprometidos em assegurar que o gestor da infraestrutura tome as medidas necessárias para a resolução desta questão", é sublinhado na nota.

No que diz respeito aos efeitos da greve, a CP indica que as bilheteiras da Gare do Oriente estão temporariamente encerradas.

"Apesar do encerramento das bilheteiras, reforçamos que a aquisição de bilhetes continua acessível através de várias alternativas: máquinas de venda automática (MVA) disponíveis na própria estação, plataforma "online" no "site" da CP e aplicação myCP, disponível para dispositivos móveis", é referido.

A empresa informa também que, com exceção das viagens de longo curso, os passageiros têm a possibilidade de adquirir bilhetes diretamente a bordo dos comboios.

Foram colocadas no local equipas de trabalhadores especializados para auxiliar os passageiros na utilização das MVA e da aplicação myCP, bem como para fornecer informações adicionais e assistência conforme necessário.

Quanto ao impacto da greve na operacionalidade dos serviços, a CP confirma que a circulação dos comboios se mantém normal e sem alterações.

Abílio Carvalho, da Fectrans, disse hoje de manhã à Lusa que os trabalhadores estão "cansados de promessas e querem é ver os problemas resolvidos de imediato".

"O gabinete de apoio ao cliente não tem condições, está degradado e com cheiros nauseabundos constantes, as paredes a precisar de pintura e limpeza de fundo. Há problemas nos vestiários dos trabalhadores, que são também usados como arrecadação para arquivo da CP", contou.

Os trabalhadores queixam-se ainda das condições da área para comer, "muitas vezes sobrelotada e sem condições para todos os trabalhadores que necessitam de tomar a sua refeição".

"Pedem também alguns lugares de estacionamento para os trabalhadores, nomeadamente quando se deslocam em determinados horários, e monitores no interior das bilheteiras com a informação das linhas e atrasos dos comboios", referiu.

De acordo com a federação, a administração "da CP justifica a não resolução dos problemas com as obras previstas na estação para a alta velocidade, que pode ser lá para o ano 2030".