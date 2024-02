Homem ferido com gravidade em acidente de trabalho em Barcelos

Um homem com cerca de 40 anos ficou esta terça-feira em estado grave na sequência de um acidente de trabalho numa superfície comercial no concelho de Barcelos, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta para o acidente foi dado pelas 21 horas, envolvendo a queda de um portão de armazém de uma superfície comercial, que deixou a vítima em estado grave, referiu fonte dos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

Depois de assistido, o homem foi transportado para o hospital de Braga.

Uma mulher, com cerca de 45 anos, também sofreu ferimentos, considerados ligeiros, tendo sido transportada para o hospital de Barcelos.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Barcelos, do INEM e da PSP, que está a investigar a causa do acidente de trabalho.