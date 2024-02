BTL arranca esta quarta-feira

A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa começa esta quarta-feira, com lotação esgotada nos quatro pavilhões da FIL, esperando a organização ultrapassar as visitas do ano passado nesta que é uma edição que anteveem "mais completa e diversificada".

A 34.ª edição da BTL decorre na FIL -- Parque das Nações, em Lisboa, onde ocupará os quatro pavilhões, sendo até sexta-feira para profissionais e sábado e domingo para o público geral.

"A expectativa para este ano é ter uma edição mais completa e diversificada, até porque conseguimos ter o espaço de exposição esgotado e temos uma oferta internacional superior, e uma lista de espera significativa, quer de destinos internacionais quer de organizações nacionais publicas e privadas", disse a gestora da BTL, Dália Palma, à Lusa.