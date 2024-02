Urgência obstétrica e ginecológica do Hospital do Barreiro encerrada até quarta-feira

A urgência obstétrica e ginecológica/bloco de partos do Hospital do Barreiro, no distrito de Setúbal, que deveria começar a funcionar esta segunda-feira, vai continuar fechada até às 8h00 de quarta-feira, segundo a Unidade de Saúde Local.

A Unidade de Saúde Local do Arco Ribeirinho (ULSAR), que integra o hospital Barreiro/Montijo, anunciou esta segunda-feira na sua página na rede social Facebook que a urgência obstétrica e ginecológica/bloco de partos vai manter-se encerrada até quarta-feira, sem adiantar mais explicações.

De acordo com uma deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, a urgência obstétrica e ginecológica/bloco de partos encerrou às 08h00 do dia 19 de fevereiro e deveria reabrir esta segunda-feira a partir da 8h00.

A Lusa questionou a ULSAR sobre as razões que levaram a prolongar o encerramento, mas não obteve resposta até ao momento.

Em declarações à Renascença, Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro, diz acreditar que na base da decisão está a falta de recursos humanos.

"Estas alterações devem-se à falta de médicos", afirma, ao mesmo tempo que sublinha um maior número de nascimentos. "No ano de 2023 nasceram 1558 bebés e em Setúbal 1200. Nós temos um serviço novo, um serviço muito bem apetrechado. Por isso, este é um retrocesso enorme num hospital que serve quatro concelhos e tem estas dificuldades", aponta Antonieta Fortunato.

No aviso, a ULSAR aconselha as grávidas a contactar o SNS 24 (808242424) antes de se dirigir ao hospital ou ligar 112 em situações de emergência.

No início do ano, a direção executiva anunciou o plano de funcionamento para estes serviços tendo determinado que na Península de Setúbal o bloco de partos da Unidade Local de Saúde (ULS) de Almada-Seixal (Hospital Garcia de Orta) encerra aos fins de semana (sábado e domingo), enquanto os blocos de partos da ULS do Arco Ribeirinho (Hospital Barreiro Montijo) e da ULS da Arrábida (Centro Hospitalar de Setúbal) mantêm as suspensões temporárias e rotativas.

De acordo com as escalas determinadas na sequência do plano da direção executiva, o bloco de partos da Unidade de Saúde Local da Arrábida (Setúbal) vai estar encerrado durante toda esta semana, reabrindo apenas em 4 de março.

Já na Unidade Local de Saúde (ULS) de Almada-Seixal (Hospital Garcia de Orta) o serviço está aberto, encerrando apenas aos fins de semana.