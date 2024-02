Metro de Lisboa. Linha Verde interrompida por falha de energia

A linha Verde do Metropolitano de Lisboa, entre Telheiras e Cais do Sodré, está interrompida desde as 17h12 desta terça-feira "devido a falha de energia", informou a empresa de transporte público, sem previsão de quando estará resolvido o problema.

Fonte do Metropolitano de Lisboa disse à Lusa pelas 18h00 que a circulação na linha Verde se encontrava ainda interrompida devido a falha de energia, problema que foi registado pelas 17h12.

Segundo o site do Metro de Lisboa, o problema entre as estações de Telheiras e Alvalade continuava às 18h40.

A falha de energia ocorreu no túnel de ligação à estação de Telheiras, o que obrigou à retirada dos passageiros para aquela estação, "através da galeria de acesso, seguindo os respetivos protocolos de segurança", segundo a empresa.

"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", indicou a empresa, adiantando que está a trabalhar para resolver a situação o mais breve possível.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato - Odivelas), Verde (Telheiras - Cais do Sodré), Azul (Reboleira - Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto - São Sebastião).