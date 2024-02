Hospital São Francisco Xavier solidário com família de utente encontrada morta

A administração do Hospital São Francisco Xavier manifestou-se esta terça-feira solidária com a família de Avelina Ferreira, e "totalmente disponível" e interessada em colaborar com as diversas entidades que estão a investigar o caso.

O corpo de Avelina Ferreira foi encontrado na segunda-feira numa mata nas traseiras do Colégio de São José, Lisboa, depois de a mulher ter desaparecido em dezembro do ano passado após ter dado entrada nas urgências do Hospital São Francisco Xavier.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) apresenta condolências à família e amigos de Avelina Ferreira "pelo trágico desfecho", e diz que já o fez diretamente à família, quando foi manifestada disponibilidade para apoio psicológico.

"A confirmação do falecimento é, também para esta Instituição e para os seus profissionais, motivo de tristeza e consternação, pelo que aqui se deixa a expressão de solidariedade neste momento", refere o comunicado.