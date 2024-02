Empresário envergonhado com salário mínimo. Portugal tem "problema de distribuição de riqueza"

“É para mim absolutamente indecoroso que a carga fiscal que incide sobre o trabalho extraordinário seja exatamente a mesma que incide sobre o trabalho regular, o que penaliza fortemente o trabalhador. Ao contrário da ideia de que são as empresas as mais penalizadas pela carga fiscal existente, claramente que são os trabalhadores os mais penalizados”, reforçou.

Cáritas Portuguesa critica a evolução no combate à(...)

IRC não é problema para "grande maioria das empresas"

Pedro Fraga garante que "o IRC não é um problema para a grande maioria das empresas", porque não pagam o imposto, e ao Estado, pede “respeito pelos empresários e pelas empresas”.

“As instituições da economia social que eu conheço bem são tratadas, normalmente, com desconfiança por parte da entidade Estado e as empresas são tratadas com uma enormíssima desconfiança pela entidade Estado”, referiu.

“Enquanto não percebermos que são as empresas que criam riqueza e que são as instituições da economia social que fazem este país andar - porque este país parava no dia em que essas instituições parassem - nós dificilmente vamos ter melhor distribuição de riqueza”, conclui.