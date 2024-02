Agitação marítima põe sete distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta terça-feira, sete distritos sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima.

Aveiro, Beja, Faro, Leiria, Lisboa e Setúbal estão sob aviso amarelo até às 12h00 e Coimbra até às 9h00, períodos em que estão previstas ondas de noroeste de quatro a cinco metros.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado na região Sul e, até ao início da tarde, na região Centro.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos nas serras do extremo norte até ao meio da manhã, que a ocorrer serão de neve acima dos 800/1000 metros de altitude.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte no litoral oeste e terras altas, com rajadas até 75 quilómetros por hora, em especial no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro e até ao início da manhã.

O IPMA alerta ainda para formação de gelo ou geada em alguns locais do interior Norte e Centro e pequena descida da temperatura mínima.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os -1 graus Celsius, na Guarda e Viseu, e os 9, em Aveiro e Lisboa, e as máximas entre os 8, na Guarda, e os 16, em Faro.