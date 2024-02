Nove distritos vão estar sob aviso laranja devido a agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou nove distritos sob aviso laranja devido a agitação marítima.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria e Braga estão sob aviso laranja até às 00h00 de terça-feira e Aveiro e Coimbra até às 3h00.

Nos distritos de Faro e de Beja, o aviso laranja estará em vigor entre as 15h00 e as 6h00 de terça-feira, e em Lisboa entre as 6h00 desta segunda-feira e as 6h00 de terça-feira.

Durante este período, o IPMA prevê “ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima”.

O distrito de Setúbal encontra-se sob aviso amarelo até às 12h00 de terça-feira.

Já os distritos da Guarda e de Castelo Branco estão sob aviso amarelo até às 15h00 desta segunda-feira, devido à previsão de queda de neve.

Para esta segunda-feira o IPMA, prevê vento forte com rajadas no litoral e terras altas, aguaceiros, diminuindo de frequência, que serão de neve nas terras altas do Norte e Centro, descida de temperatura e aumento do desconforto térmico.

[notícia atualizada às 7h03 de 26 de fevereiro de 2024]