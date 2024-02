Nove distritos vão estar sob aviso laranja devido a agitação marítima

Nove distritos encontram-se entre esta segunda-feira e terça-feira sob aviso laranja devido a agitação marítima, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, foi acionado nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria e Braga às 00:49, vigorando até às 00:00 de terça-feira. Já em Aveiro e Coimbra estende-se por mais três horas, indicou o IPMA, em comunicado.

Nos distritos de Faro e de Beja, o aviso laranja está em vigor entre as 15h00 e as 06h00 de terça-feira, e em Lisboa entre as 06:00 e a mesma hora do dia seguinte.

Durante este período, o IPMA prevê "ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima".