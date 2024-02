Encontrada morta mulher que tinha desaparecido de hospital em Lisboa

Avelina Ferreira, que estava desaparecida há mais de dois meses, foi encontrada morta esta segunda-feira em Lisboa.

A notícia foi confirmada à Renascença por fonte próxima da família.

O corpo foi encontrado esta segunda-feira numa mata nas traseiras do Colégio de São José, perto do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.



Avelina Ferreira, de 73 anos saiu sozinha da urgência do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, no dia 12 de dezembro do ano passado.

Sofria de demência e o marido foi impedido de a acompanhar pela unidade hospitalar.



A família lançou uma campanha de sensibilização após o desaparecimento de Avelina Ferreira e uma petição pública para "a prevenção e resposta ao desaparecimento de pessoas com demência", onde, entre diversas medidas, pede o reforço de segurança nos hospitais e o “efetivo cumprimento pelos serviços e unidades de saúde do direito ao acompanhamento”, em particular das pessoas mais vulneráveis.

João Medeiros, advogado da família de Avelina Ferreira, defende a “obrigatoriedade de acompanhamento nestas situações, isto é, a pessoa só pode entrar e ser admitida [no hospital] se tiver alguém que se responsabilize por ela”.