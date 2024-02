Corpo encontrado em mata perto do Hospital S. Francisco Xavier em Lisboa

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado esta segunda-feira de manhã numa mata nas traseiras do Colégio de São José, perto do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, disse à Lusa fonte policial.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que o corpo foi encontrado às 10:48 nas traseiras do Colégio de São José, próximo do Hospital São Francisco Xavier, encontrando-se em avançado estado de decomposição, desconhecendo-se o sexo ou a idade.

A PSP tomou conta da ocorrência, tendo o caso sido já entregue à Polícia Judiciária.