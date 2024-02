Deslizamento de terras em Castelo de Paiva corta EN222 e coloca casa em risco

Um deslizamento de terras ocorrido na localidade de Fornos, em Castelo de Paiva (distrito de Aveiro) obrigou hoje ao corte da Estrada Nacional 222 (EN222), colocando ainda uma habitação em risco, disse fonte da Proteção Civil à Lusa.

De acordo com a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, o alerta para o denominado movimento de massa foi dado às 18h26, obrigando ao corte total da EN222 em Fornos.

O incidente colocou ainda uma habitação em risco e a situação está a ser avaliada pelas autoridades.

De acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local estão 11 operacionais e quatro meios terrestres.