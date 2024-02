Lidl recolhe bolachas que podem conter metal

O Lidl Portugal anunciou, esta quarta-feira, ter retirado duas variedades de bolachas do fornecedor Banketbakkerij Merba B.V. dos supermercados, após descobrir que algumas unidades podem estar contaminadas com "metal". Os clientes afetados devem proceder à devolução dos artigos.

A cadeia de supermercados alemã garante ter recolhido "os produtos de venda", acrescentando que a devolução dos artigos poderá ser feita "em qualquer loja Lidl, sendo o respetivo reembolso assegurado mesmo sem a apresentação do talão de compra".

Em questão estão os biscoitos macios com sabor triplo de chocolate e limão Tower Gate, com data de validade de 12 e 13 de dezembro, e os biscoitos com gotas de chocolate Tower Gate, com data de validade de 14 de dezembro.



A Food Standards Agency (FSA) também emitiu um comunicado de alerta para não consumir as bolachas.



“Após controlo interno, verificou-se a possibilidade de algumas unidades dos produtos mencionados conterem pedaços de metal. Dado o risco de ferimentos ao consumir os produtos, os clientes não devem, de forma alguma, consumir os mesmos, e devem proceder à sua devolução”, alerta o Lidl Portugal.