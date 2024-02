Federação apela à doação de sangue para garantir resposta às necessidades

A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepobades) apelou esta sexta-feira à população para doar sangue, nomeadamente dos grupos sanguíneos mais carenciados, para garantir uma resposta sustentável às necessidades dos serviços de medicina transfusional.

"É hora de ajudar - Dê sangue" é o mote da campanha lançada pela federação que visa "aumentar a consciencialização" para a necessidade de doar sangue.

O presidente da Fepobades, Alberto Mota, disse à agência Lusa que se notou nas últimas semanas um aumento do número de dadores jovens nas últimas semanas, mas ainda é insuficiente para garantir "uma resposta mais sustentável a todas as necessidades".

Alberto Mota explicou que "a altura do inverno, das gripes, afasta muito os tradicionais dadores de sangue" e, por isso, a federação entendeu fazer esta chamada de atenção, para que todos os dadores que deram sangue há mais de três meses, no caso dos homens, e há mais de quatro meses, no caso das mulheres, o voltem a fazer.

"Mesmo aqueles que ainda não fizeram nenhuma dádiva de sangue, que venham para esta causa porque todos os dias precisamos de 1.000 a 1.100 unidades de sangue", salientou.

Para Alberto Mota, é fundamental "aumentar a consciencialização para a necessidade do sangue e apelar a todos os cidadãos interessados e jovens dadores, nomeadamente nos grupos sanguíneos mais carenciados, B-; A+; A-; 0+ e 0-".

"Todos os cidadãos com mais de 18 anos, que tenham mais de 50 quilos e que sejam saudáveis podem dar sangue. Esse gesto simples contribui para salvar muitas vidas".

A federação recorda que a recolha de sangue é um procedimento rápido, demorando cerca de 30 minutos, e pode ajudar a salvar várias pessoas, já que uma única unidade de sangue pode servir para ajudar até três vidas.

A informação sobre os locais oficiais de recolha de sangue está disponível no site da Fepobades e no portal do dador.