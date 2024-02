Dominado incêndio que obrigou a evacuar casas na Maia

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa fábrica de tintas na Maia, no distrito do Porto, e que levou à retirada de moradores das habitações nas imediações, foi dado como dominado pelas 21:50, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto disse à Lusa que o incêndio foi dado como dominado pelas 21:50, sem registo de feridos, estando no local, a essa hora, 93 operacionais, apoiados por 34 viaturas.

Manuel Carvalho, comandante dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia referiu, em declarações aos jornalistas no local, pelas 22:00, que o fogo estava dominado e que não havia registo de feridos.

O comandante dos Bombeiros de Moreira da Maia frisou que existem alguns focos de incêndio, devido ao “tipo de produto espalhado na fábrica, diluentes e tintas”.

Pelo menos dez casas foram evacuadas, acrescentou Manuel Carvalho, frisando que a disposição dos meios de combate evitou qualquer “problema em relação às habitações”.

O fogo esteve condicionado à unidade industrial, que estava encerrada quando surgiu o alerta, pelas 20:00, destacou Manuel Carvalho, em declarações transmitidas pela estação CNN Portugal.

O acesso à fábrica, que fica próxima de habitações, foi condicionado pela GNR, enquanto os moradores foram retirados de casa pelo serviço municipal da Proteção Civil da Maia, tinha adiantado à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

