Cinco feridos em colisão entre dois ligeiros e um camião em Gaia

Cinco pessoas sofreram ferimentos ligeiros numa colisão entre três veículos, dois ligeiros e um pesado, cerca das 07h40, junto ao nó da A29 com a A44, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte, os feridos são passageiros dos veículos ligeiros e, citando testemunhas no local do acidente, o veículo pesado "pôs-se em fuga".

À Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que os feridos foram transferidos para o hospital.

O incidente aconteceu na zona de Gulpilhares, junto ao nó da A29 para a A44 e condicionou o trânsito.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Aguda e de Valadares, bem como meios dos Sapadores de Gaia e da GNR e do INEM, num total de 29 operacionais auxiliados por 11 veículos.