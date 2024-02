Agitação marítima põe sete distritos sob aviso vermelho até sábado

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso vermelho entre as 18h00 desta sexta-feira e as 15h00 de sábado devido à previsão de agitação marítima forte.

Estes sete distritos estão já sob aviso laranja, assim como os de Leiria, Lisboa, Faro, Setúbal e Beja.

“O dia mais gravoso será dia 24, sábado, em que se esperam ondas superiores a 7 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 14 metros, e com um período de pico entre 16 e 17 segundos, principalmente a norte do Cabo Raso”, indica o IPMA em comunicado.

Sob aviso amarelo, mas devido à previsão de queda de neve acima de 800 metros, com acumulação acima de 1.000 metros, estão os distritos de Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco até às 18h00 desta sexta-feira, passando a laranja até às 18h00 de Sábado.

Braga, Aveiro, Coimbra e Porto encontram-se sob aviso amarelo para a queda de neve até às 18h00 desta sexta-feira e Bragança até às 9h00 de sábado.

Segundo o IPMA, esta mudança do estado do tempo “está associada ao enfraquecimento de um anticiclone que esteve localizado a oeste da Península Ibérica, permitindo a influência de uma vasta região depressionária centrada na região da Islândia, região essa com vários núcleos, a um dos quais está associada uma superfície frontal fria que afetará o continente nos próximos dias”.

“Um dos núcleos desta região depressionária, é a depressão Louis, nomeada na quarta-feira pela Meteo France (Serviço Meteorológico Francês)”, acrescenta.

Para esta sexta-feira, o instituto prevê aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro, onde podem ser localmente intensos, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoadas e queda de neve acima de 800/1000 metros de altitude, podendo descer temporariamente a cota para os 600 metros no extremo norte.

O vento deverá soprar moderado de oes-noroeste, soprando moderado a forte no litoral oeste, com rajadas até 70 quilómetros por horas, e nas terras altas, com rajadas até 80 quilómetros por hora.

O IPMA aponta ainda para descida de temperatura, sendo acentuada em alguns locais.