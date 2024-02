Sete distritos sob aviso vermelho na sexta-feira e sábado

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso vermelho na sexta-feira e sábado, devido à agitação marítima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) preveem-se ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

No seguimento da previsão meteorológica de agitação marítima, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aconselha a população a ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando se possível a circulação e permanência nestes locais.

Para esta quinta-feira, o IPMA alerta para queda de neve acima de 800 metros, com acumulação acima de 1.000 metros, que poderá superior a cinco centímetros.

“Perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados)”, são impactos prováveis de acordo com o IPMA.

Os distritos de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso amarelo entre as 21h00 desta quinta-feira e as 6h00 de sexta-feira.

O IPMA também colocou dez distritos do continente sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

De acordo com o IPMA, os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 desta quinta-feira devido à agitação marítima, passando depois a laranja até 18h00 sexta-feira e a vermelho a partir das 18h00 e até às 15h00 de sábado.

Lisboa e Leiria estão sob aviso amarelo entre as 18h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, passando a laranja até às 21h00 e a vermelho até às 18h00 de sábado.

Já Setúbal, Beja e Faro estarão sob aviso amarelo, entre as 00h00 e as 9h00 e sob aviso laranja entre as 9h00 e as 00h00 de sexta-feira.