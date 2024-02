Portugal faz primeiro transplante hepático da Europa só com cirurgia robótica

Rosa Valente e Matos, presidente do Conselho de Administração da ULS São José, adianta que o"Em 2023, realizámos 533 transplantes nas várias áreas. Fomos pioneiros no Serviço Nacional de Saúde nesta área e neste Hospital (Curry Cabral) com o primeiro robot. E hoje somos os primeiros a nível nacionae e europeu a realizar o primeiro transplante hepático com recurso à robótica."

De referir que a cirurgia robótica no SNS arrancou no final de 2019. Em 2023, adquiriu o um segundo sistema, permitindo à Unidade Local de Saúde ser a primeira na constituição de um Centro de Cirurgia Robótica em Portugal, instalado no Hospital Curry Cabral, um dos sete estabelecimentos hospitalares que fazem parte da ULS São José.