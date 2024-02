PJ deteve dois suspeitos de tráfico de droga e apreendeu prédio e dois automóveis

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve dois homens suspeitos de tráfico de droga e apreendeu um prédio e dois automóveis, numa operação com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Departamento de Investigação Criminal de Leiria, foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo um comunicado do Gabinete de Comunicação da Polícia Judiciária (PJ), na operação policial efetuada na passada terça-feira foi dado cumprimento a 20 mandados de busca, nove domiciliárias e onze não domiciliárias, que culminaram com a detenção de dois homens, de 39 e 52 anos.

Foram ainda constituídas arguidas mais cinco pessoas e apreendidos dois automóveis e um prédio urbano.

De acordo com o comunicado, a investigação teve início em agosto de 2022, na sequência de um alerta para um caso de eventual roubo praticado com arma de fogo, mas que a investigação policial permitiu apurar que se tratava de uma situação relacionada com tráfico de estupefacientes.

A PJ refere ainda que os dois detidos, um dos quais com antecedentes policiais por tráfico de estupefacientes, deverão ser ainda hoje presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

O comunicado da PJ não revela onde foi efetuada a operação policial nem o tribunal onde os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial.

A agência Lusa contactou sem sucesso a PJ para obter mais esclarecimentos.