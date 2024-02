Avenida D. Carlos I no Porto cortada pelo menos até sábado

A circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, no Porto, encontra-se interrompida pelo menos até sábado devido à agitação marítima forte, anunciou esta quinta-feira a Câmara do Porto.

Numa nota publicada na sua página oficial, a autarquia esclarece que a circulação foi interrompida "por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens" face ao agravamento das condições meteorológicas.

A circulação naquela zona da barra do Douro encontra-se interrompida desde as 20h00 de quarta-feira e deverá manter-se pelo menos até sábado, dia em que será reavaliada a situação.

A Proteção Civil Municipal recomenda por isso à população que respeite os perímetros de segurança estabelecidos junto da orla costeira e acesso aos molhes e praias, nomeadamente nas avenidas D. Carlos I, Brasil e Montevideu.

Os serviços municipais apelam a que a população tenha especial cuidado ao circular junto da orla costeira e zonas ribeirinhas, e que não pratique atividades relacionadas com o mar, como pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar.

Evitar estacionar veículos junto da costa e em zonas mais vulneráveis a galgamentos costeiros é outra das recomendações, assim como a especial atenção dos avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo até às 18h00 desta quinta-feira, passando a laranja até às 18h0 de sexta-feira e depois a vermelho (o mais grave de uma escala de três) entre as 18h00 de sexta-feira e as 15h00 de sábado.

Estes sete distritos vão passar depois entre as 15h00 de sábado e as 00h00 de domingo a aviso laranja.

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou também os distritos de Faro, Setúbal e Beja sob aviso amarelo (entre as 00h00 e as 09h00 de sexta-feira), passando depois a laranja até às 00h00 de domingo.

De acordo com a Marinha Portuguesa e Autoridade Marítima Nacional, as barras marítimas de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira e São Martinho do Porto estão fechadas à navegação devido ao estado do mar.

O IPMA prevê pelo menos até ao fim de semana períodos de chuva, que pode ser forte, descida das temperaturas, agitação marítima e vento forte devido à passagem de uma superfície frontal fria.

Em comunicado, o IPMA adianta que esta mudança do estado do tempo "está associada ao enfraquecimento de um anticiclone que esteve localizado a oeste da Península Ibérica, permitindo a influência de uma vasta região depressionária centrada na região da Islândia, região essa com vários núcleos, a um dos quais está associada uma superfície frontal fria que afetará o continente nos próximos dias".