Abuso sexual contra crianças. APAV registou 1.760 crimes em 2023

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) confirma um aumento dos crimes de abuso sexual contra crianças e jovens.

De acordo com os dados compilados, no âmbito do Dia Europeu da Vítima de Crime, a APAV revela que 2023 foi o ano em que se registou o maior número de crimes desta tipologia e que a tendência tem sido de crescimento sustentado nos últimos cinco anos.

Em entrevista à Renascença, Carla Ferreira, técnica da APAV fala de “um crime que tem tido um crescendo significativo” confirmado pelos números comparativos entre 2023 e o ano anterior: “em 2022, tínhamos tido 1.356 crimes; quando dizemos quem, em 2023, tivemos só 1.760 crimes, isto parece pouco, na comparação com o conjunto de outros crimes”.

No entanto, Carla Ferreira assinala a diferença entre “esta perceção, ou aquilo que é veiculado e aquilo que, depois, é efetivamente registado, o que faz parecer com que uns crimes aconteçam mais do que outros, quando, se calhar, até é ao contrário”.

1.760 crimes “é bastante”, lembra

Questionada sobre a especificidade dos crimes que vitimizam menores de 18 anos, esta responsável da APAV lembra que as situações de abuso ocorrem com vítimas que, “em muitos casos, não estão expostas apenas a um fenómeno criminal” e que, em boa parte dos casos, a situação de vitimização ocorre no universo digital.

“No âmbito da linha Internet Segura, verificamos que são veiculadas imagens ou comentários de natureza sexual contra crianças e essas imagens são catalogadas e entram neste conjunto de vítimas, muito embora não consigamos chegar a muitas delas para apoiá-las”, exemplifica.

Outra das tipologias de crime com aumento significativo são as burlas, “sobretudo as que ocorrem em meio digital e que ainda são fator de vergonha para denunciar, uma vez que, de alguma forma, têm intervenção direta da vítima que, ora disponibiliza dinheiro, ora cede dados pessoais”.

Os dados da APAV relativos ao ano passado indicam a ocorrência de 467 crimes de burla.

Embora representem 1,5% do total dos crimes reportados a este organismo, “estes 467 crimes são muito significativos, em termos daquilo que é o dano pessoal, psicológico e patrimonial”.

“Estamos a ter pessoas que nos reportam danos financeiros na ordem das dezenas de milhares de euros. Burla em 2022, foram 223 casos, assumiu 0,8% do total em termos numéricos, até foi mais do que o dobro”, confirma Carla Ferreira.

