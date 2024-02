Vem aí neve a partir de quinta-feira

As acumulações previstas atingem, no dia 24, entre 10 a 20 cm em várias serras acima dos 1.200 metros, entre as quais, a Serra da Peneda/Gerês, Serra do Larouco, Serra do Alvão/Marão, Serra de Montemuro e Serra da Estrela.

“A quantidade da precipitação, cuja previsão permanece ainda com alguma incerteza, definirá os acumulados de neve no solo”, indica o IPMA .

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir do meio da tarde de quinta-feira, espera-se queda de neve nas terras altas das regiões Norte e Centro , inicialmente nos pontos mais altos, descendo gradualmente a cota para 800/1000 metros, que se manterá com poucas variações ao longo dos dias 23 e 24.

Oito distritos do Norte e Centro de Portugal vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve entre quinta e sexta-feira.

O aviso para queda de neve acima de 800 metros, com acumulação acima de 1.000 metros, que poderá superior a cinco centímetros, estará em vigor entre as 21h00 de quinta-feira e as 19h00 de sexta-feira nos distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga.

Devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima, dez distritos do continente vão estar sob aviso laranja na quinta e na sexta-feira.

Os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 de quinta-feira devido à agitação marítima, passando depois a laranja entre as 18h00 de quinta-feira e as 19h00 de sexta-feira.

Já Lisboa e Leiria estão sob aviso amarelo entre as 18h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, passando a laranja até às 19h00.

Setúbal, Beja e Faro estarão sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 9h00 e sob aviso laranja entre as 9h00 e as 19h00 de sexta-feira.

De acordo com o IPMA, no domingo, dia 25, a aproximação e passagem de novo sistema frontal resultará numa subida temporária da temperatura, pelo que é expectável que a precipitação nas serras passe a ser sob a forma de chuva, derretendo grande parte da neve no solo.

Para esta quarta-feira, são esperados períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir da tarde e períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral para o fim do dia.

O vento será fraco, tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste a partir do fim da manhã e soprando por vezes forte nas terras altas das regiões Norte e Centro a partir do fim da tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal, em especial nos vales dos rios e descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral.