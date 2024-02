Ordem dos Enfermeiros falou com sindicatos para “definir estratégias”

O bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, reuniu-se com os representantes sindicais, esta terça-feira.

“Em cima da mesa estiveram as tabelas salariais, a evolução da carreira e as condições de trabalho. Também discutimos a integração dos profissionais nas Unidades Locais de Saúde”, diz à Renascença Luís Filipe Barreira.

O responsável adianta que o encontro serviu para “definir um conjunto de estratégias”, tendo em consideração o estado atual da profissão.

“A própria carreira dos enfermeiros, hoje, não retrata a evolução de que os enfermeiros têm tido ao longo dos últimos anos. Todos os dias nos chegam relatos de situações onde há falta de enfermeiros, o que está a atingir níveis bastante preocupantes. As horas extraordinárias ultrapassam aquilo que é humanamente possível. Os enfermeiros transmitem um nível de cansaço e de burnout elevados e que estão a prejudicar naturalmente os cuidados de saúde que prestam”, refere.

Do encontro não saíram ações de luta, em concreto, mas sim a garantia de novas reuniões com os sindicatos. O Bastonário da Ordem dos Enfermeiro remete outras eventuais iniciativas para depois das eleições legislativas.

“Vamos ver qual será a configuração da Assembleia da República e do próprio Governo. Naturalmente que vamos encetar todas as formas de luta, principalmente continuar a criar pontes e consensos com o Ministério da Saúde, no sentido de conseguirmos chegar a acordo relativamente às reivindicações que são mais do que justas para a classe”, declara.

A reunião desta terça-feira juntou todos os sindicatos dos enfermeiros. Uma nota que o bastonário considera positiva.

“Estivemos todos juntos, os sindicatos e a Ordem. Isso mostra, no fundo, esta convergência que é importante na profissão”, aponta.

O encontro realizou-se no âmbito do Fórum Enfermeiros, uma plataforma de debate, recentemente criada, cujo objetivo é manter o diálogo com sindicatos, escolas, associações, para além de outros intervenientes.