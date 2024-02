Há pelo menos 12 detidos no âmbito de uma megaoperação da PSP no Grande Porto sobre um esquema de burla no arrendamento para residências de verão, confirma fonte da PSP à Renascença.

O esquema terá rendido mais de 250 mil euros, provenientes de centenas de vítimas.

Estão a ser realizadas mais de duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias.

A megaoperação implica, ainda, pelo menos 30 mandados de detenção.