Lisboa. Rotura em conduta de água condiciona trânsito na Avenida da Índia

O trânsito na Avenida da Índia, debaixo da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, vai estar condicionado esta quarta-feira na sequência de uma rotura numa conduta.

A EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres - indica em comunicado que estão já a ser efetuados os trabalhos de reparação, "ficando apenas disponível para circulação uma via no sentido Lisboa-Cascais e outra no sentido Cascais-Lisboa".

A EPAL indicou que a intervenção vai condicionar o trânsito, pelo que sugere a escolha de vias alternativas de circulação "até ao final da tarde do dia de hoje".

A empresa acrescentou que o abastecimento de água se encontra garantido.

A empresa apelou à "compreensão de todos os clientes e informa que envidará todos os esforços para a rápida conclusão dos trabalhos".