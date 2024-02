Freguesia da Lisboa lança comunidade de partilha de energia verde com poupanças até 60%

A Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, lança na sexta-feira a primeira fase do projeto "Electra", que visa beneficiar até 400 famílias, através de energia produzida por painéis fotovoltaicos nas instalações da autarquia, foi hoje anunciado.

"O "Electra" vai permitir às famílias aderentes pouparem até 60% na sua conta da luz, uma vez que vão estar a consumir energia produzida por painéis fotovoltaicos colocados nos telhados das instalações" da junta da Estrela, disponibilizada "a preços substancialmente mais acessíveis", informou, em comunicado, a autarquia lisboeta.

Segundo o presidente da junta de freguesia, Luís Newton (PSD), citado na nota, trata-se de "uma iniciativa pioneira a nível nacional e integrada na estratégia de sustentabilidade para a freguesia", que permitirá também reduzir "os custos com eletricidade nos encargos das famílias, consoante a dimensão das habitações e dos agregados familiares".

O autarca espera "uma grande adesão" por parte desta comunidade de partilha de energia verde, criada pela junta de freguesia para proporcionar um benefício ambiental, económico e social.

O projeto "começará com uma produção anual máxima de 562 MWh [megawatt hora], com 341 kWp [quilowatt pico] de potência instalada", acrescentou a autarquia.

A junta de freguesia adiantou ainda que, a partir de sexta-feira, "começam a chegar às caixas de correio dos fregueses da Estrela os "flyers" de divulgação do "Electra"" e a informação estará igualmente acessível no "site" da autarquia, para adesão das famílias interessadas, "enquanto se prepara o lançamento dos procedimentos concursais" para as entidades associadas que colocarão os equipamentos.

As candidaturas poderão ser apresentadas por residentes da freguesia através de um formulário acessível por "QR Code", ou de forma presencial na junta (entre as 09:00 e as 17:00), e sob o mote "A Sua Energia Vem da Estrela", a autarquia da Estrela "dá um importante passo rumo à sustentabilidade e convida os seus residentes a unirem-se à mudança", lê-se na nota.