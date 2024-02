Detidos suspeitos com cocaína suficiente para mais de milhão e meio de doses individuais

Oito cidadãos estrangeiros foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) nas últimas semanas por tráfico de cocaína, sendo a droga apreendida suficiente para a composição de pelo menos 1.670.000 doses individuais, informou a PJ esta quarta-feira.

Os arguidos, com idades entre os 19 e 62 anos, que ficaram todos em prisão preventiva, transportaram a cocaína para Lisboa nas respetivas bagagens e no interior do organismo, a partir da América Latina e África Ocidental, refere a PJ em comunicado.

A Polícia Judiciária adiantou que as detenções ocorreram no aeroporto Humberto Delgado durante o processo de controlo de passageiros com origem em países considerados de risco. Uma das detenções teve colaboração dos serviços da Autoridade Tributária.

As investigações prosseguem através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ.