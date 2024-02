PSP. Direção nacional abre inquérito a protesto de polícias junto ao Capitólio

A Direção Nacional da PSP abriu um processo de inquérito à Inspeção da Polícia de Segurança Pública para "apurar as circunstâncias em que decorreu o desfile e concentração junto ao Capitólio", no Parque Mayer, em Lisboa, onde se realizou o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, na noite de segunda-feira.

“Tendo em conta o eventual envolvimento de polícias da PSP nesta ação não comunicada, o diretor nacional determinou a abertura de processo de inquérito à Inspeção da PSP, com o objetivo de apurar as circunstâncias em que decorreu o desfile e concentração junto ao Capitólio, confirmar a eventual participação de polícias da PSP no referido desfile e concentração, de forma a apurar eventual responsabilidade disciplinar, bem como a elaboração de auto de notícia a narrar estes factos, para ulterior remessa ao Ministério Público”, refere uma nota divulgada pela direção nacional da PSP.



Centenas de polícias concentraram-se na segunda-feira à noite junto ao Capitólio, num protesto espontâneo que não estava autorizado para aquele local, mas sim para a Praça do Comércio, tendo a Direção Nacional anunciado de seguida que enviou uma participação ao Ministério Público (MP) para averiguação sobre aquela ação, durante o debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro nas legislativas de 10 de março.