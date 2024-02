Prémio BIAL para investigação sobre cancro agressivo no cérebro

O Prémio BIAL em biomedicina distingue uma investigação que permite compreender melhor o glioma, um cancro do cérebro muito agressivo, com um tempo médio de sobrevivência de ano e meio, mesmo com tratamentos de última geração.



São 300 mil euros para uma equipa liderada por Varun Venkataramani, Frank Winkler e Thomas Kuner, da Universidade alemã de Heidelberg.

Os investigadores demonstraram que os gliomas são capazes de se integrar na função do cérebro, e que informações de células cerebrais saudáveis, normalmente usadas em funções como o pensamento e a memória, impulsionam a sua progressão.

A descoberta ajuda a explicar algumas das características bizarras dos tumores cerebrais, como o facto de se poderem “entrelaçar” por todo o cérebro, enquanto outros tipos de tumor simplesmente formam um nódulo duro ou uma massa.

Este facto também pode explicar – pelo menos em parte – por que razão os tumores cerebrais muitas vezes não são detetados e apresentam poucos sintomas.

Para Fátima Carneiro, diretora do serviço de Anatomia Patológica da Unidade Local de Saúde São João e membro do júri Bial, este trabalho científico é “interessantíssimo porque descobriu uma forma de comunicação entre as células nervosas do cérebro e as células de tumores malignos que se desenvolvem nesse órgão”.