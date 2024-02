Oito distritos vão estar em aviso amarelo devido à neve

Oito distritos do Norte e Centro de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve entre quinta e sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta para queda de neve acima de 800 metros, com acumulação acima de 1000 metros, que poderá superior a cinco centímetros, é válido entre as 21h00 de quinta-feira e as 19h00 de sexta-feira nos distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga.

O IPMA alerta também para impactos prováveis como a "perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo", condicionando ou interditando vias, causando danos em estruturas ou árvores ou prejudicando abastecimentos locais.

O instituto também colocou dez distritos do continente sob aviso laranja na quinta e na sexta-feira devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

De acordo com o IPMA, os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 de quinta-feira devido à agitação marítima, passando depois a laranja.

O aviso laranja para estes distritos vai estar em vigor entre as 18h00 de quinta-feira e as 19h00 sexta-feira.

Lisboa e Leiria estão sob aviso amarelo entre as 18h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, passando a laranja até às 19h00.

Já Setúbal, Beja e Faro (na costa Ocidental) estarão sob o mesmo aviso, que vigora entre as 00h00 e as 9h00 (amarelo) e as 9h00 e as 19h00 (laranja) de sexta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.