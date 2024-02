MNE convoca embaixador da Rússia em Lisboa

Embaixador da Rússia em Lisboa foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, convocou o embaixador russo na sequência da morte do dissidente Alexei Navalny.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou o Embaixador da Federação Russa em Lisboa para prestar esclarecimentos no seguimento da morte de Alexei Navalny, um dos principais opositores políticos do regime de Vladimir Putin", refere o gabinete do ministro João Gomes Cravinho, em comunicado enviado à Renascença.