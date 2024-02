Julgamento de Madureira e mais oito adiado por impossibilidade de arguido estar presente

O julgamento do líder dos Super Dragões e mais oito acusados de terem agredido adeptos do Benfica e policias num jogo de hóquei em patins, em 2018, foi adiado esta segunda-feira por impossibilidade de um dos acusados estar presente.

Aquela que foi a terceira sessão deste julgamento, que decorre no Tribunal do Bolhão, no Porto, não aconteceu porque um dos arguidos, Hugo Carneiro, mais conhecido por "Polaco" e que está detido em Custoias no âmbito da Operação Pretoriano, não pode estar presente devido à greve dos guardas prisionai.

O juiz marcou novas sessões deste julgamento para 14 e 18 de março.

Os nove arguidos são acusados de em 2018 terem agredido adeptos do Benfica e agentes da polícia num jogo que hóquei em patins entre a equipa lisboeta e o FC Porto.

[Notícia atualizada às 10h40]